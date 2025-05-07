07 Мая 2025
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Паслер оценил объекты инфраструктуры Первоуральска и почтил ветеранов

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер 7 мая приехал с рабочим визитом в Первоуральск. Он осмотрел Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), на котором открыл мемориал памяти заводчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, подарил цветы ветеранам, а также посетил площадку, на которой вскоре начнется строительство нового городского стадиона.

Денис Паслер на открытии реконструированного мемориала памяти новотрубников, погибших в годы Великой Отечественной войны, в Первоуральске(2025)|Фото: Накануне.RU

Первой точкой на пути следования врио губернатора в Первоуральске стал трубопрокатный цех №8, площадью 18 га – один из ведущих на ПНТЗ. Здесь выпускается более 60% всей валовой продукции предприятия. Трубы, произведенные в цеху, применяются в энергетической отрасли, машиностроении, строительстве, сельском хозяйстве, а также выступают в роли полуфабрикатов для производства насосно-компрессорных и обсадных труб для нефтегазопроводов, в том числе, с премиальными резьбовыми соединениями.

Первоуральский новотрубный завод(2025)|Фото: Накануне.RU

На прилегающей к заводу территории при участии врио губернатора также открыли мемориальный комплекс "Слава героям-новотрубникам". В церемонии приняли участие министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин, депутаты Законодательного собрания Свердловской области и другие почетные гости.

Денис Паслер на открытии реконструированного мемориала памяти новотрубников, погибших в годы Великой Отечественной войны, в Первоуральске(2025)|Фото: Накануне.RU

Силами ПНТЗ к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне в комплексе полностью заменили мемориальные плиты, смонтировали новое оборудование для поддержания Вечного огня, благоустроили аллею Городов-героев. Кроме того, обновлен высеченный на памятнике список из 738 имен и фамилий героев-новотрубников, погибших на фронтах Великой Отечественной войны – для этого экспертам пришлось плотно поработать с архивами.

Мемориал памяти новотрубников, погибших в годы Великой Отечественной войны, в Первоуральске(2025)|Фото: Накануне.RU

Паслер познакомился с экспозицией под открытым небом "Одна на всех — Великая Победа!", на ее стендах размещены фронтовые письма из архива заводского музея и рассказы о героях-новотрубниках. Он не упустил возможности пообщаться с пришедшими в сквер ветеранами.

Денис Паслер на открытии реконструированного мемориала памяти новотрубников, погибших в годы Великой Отечественной войны, в Первоуральске(2025)|Фото: Накануне.RU

Но на этом тема юбилея Победы не закончилась. Паслер пришел на концерт военной песни в местный дворец культуры, где поздравил присутствующих с приближающимся праздником, а также лично вручил цветы ветеранам.

(2025)|Фото: Накануне.RU

"Мы всегда встречаем 9 мая с особым чувством. Это действительно праздник со слезами на глазах. И он всегда будет объединять и вдохновлять миллионы наших граждан. Первоуральск внес достойный вклад в общую победу. Свыше 15 тысяч жителей города ушли на фронт. Они доблестно сражались под Москвой, Ржевом и Калининградом, отстояли Ленинград, боролись в Берлине. А в самом Первоуральске был развернут трудовой промысел", – подчеркнул врио губернатора.

(2025)|Фото: Накануне.RU

Он напомнил, что город принял больше двух десятков военных предприятий и конструкторских бюро, стал крупнейшим центром углеродной и химической промышленности, родиной отечественной реактивной авиации.

"Равняясь на своих отцов и дедов, многие в Первоуральске посвящают себя служению Родине. Я благодарю всех, кто участвует в специальной военной операции, кто помогает подшефным территориям Донбасса и отдельным воинским подразделениям, направляет гуманитарную помощь для поддержки бойцов и жителей пострадавших регионов. Защита отчизны – наше общее дело, священный долг каждого", – заявил Паслер.

После того, как Паслер отдал дань памяти военному прошлому города, он переключился на проблемы городской инфраструктуры сегодняшнего дня.

В частности, глава региона пообещал, что один из первых вопросов, который он в рамках визита собирается обсудить с главой города Игорем Кабецом, – это регулярные жалобы горожан на ужасное качество воды, которая идет из кранов.

"Область деньги выделит [на модернизацию фильтровальной станции], но есть много организационных вопросов, связанных как с работой муниципалитета, так и, конечно же, первоуральского "Водоканала". Город участвует в региональных программах по реконструкции, модернизации ЖКХ и немалые ресурсы получает, чтобы эту задачу решить", — сказал Паслер журналистам.

Он также посетил площадку снесённого городского стадиона. Теперь здесь запланировано строительство нового спорткомплекса.

(2025)|Фото: Накануне.RU

Как рассказал директор Первоуральского муниципального учреждения физкультуры и спорта "Старт" Владислав Пунин, новый стадион будет рассчитан на 5 тыс. мест. На хоккейном корте сделают систему искусственного замораживания льда.

"Для нас это крайне важно. А летом здесь можно будет играть в футбол и развивать другие летние виды спорта", — отметил Пунин.

(2025)|Фото: Накануне.RU

По его словам, старый стадион с естественным намораживанием льда уже пришел в ветхое состояние, и давным-давно напрашивался вопрос о новом строительстве. Сейчас объект находится на стадии проектирования, построить стадион хотят до конца 2027 года. После майских праздников подрядчик планирует начать строительство, сообщил директор спортивной школы.

(2025)|Фото: Накануне.RU

Рассказывая о своих впечатлениях от Первоуральска, Паслер отметил, что за последние годы город визуально поменялся к лучшему, но еще далеко не все проблемы решены.

"Я сегодня проехал по городу. (...) Видно, что власти здесь вместе с жителями, вместе с бизнесом и при поддержке региональных властей определенные задачи решали. Но есть проекты, которые мы сегодня обсуждаем, объекты "Водоканала". Это те вопросы, которые надо решать и дальше. Они текущие, они влияют качество жизни и на комфорт проживания в городе. Если город живет, люди живут, никто никуда не уехал и работают предприятия, значит, сильно меньше задач не станет, потому что есть движение, есть развитие и есть жизнь", – заключил глава региона.

Теги: паслер, стадион, мемориал, завод


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