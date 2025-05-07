Аэропорты Ярославля и Иваново закрыты, президент Сербии "застрял" в Баку

В аэропортах Ярославля (Туношна) и Иваново (Южный) вновь введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов и вертолетов, сообщили в Росавиации. Ограничения были повторно введены через час после снятия.

Сегодня всю ночь и весь день периодически вводятся ограничения в аэропортах Москвы и в целом европейской части России – это связано с атаками дронов. По предварительным данным, задержки и отмены рейсов коснулись по меньшей мере 60 тыс. пассажиров – в майские праздники турпоток в аэропортах сильно увеличился.

Известно, что самолет президента Сербии Александра Вучича не долетел до Москвы – из-за введенных ограничений высокопоставленный гость пока остановился в Баку, дальше выполнение рейса не безопасно, экипаж ждет разрешение от российских властей.