07 Мая 2025
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80-летие Победы Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге изменили время закрытия движения транспорта на 9 Мая

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, движение транспорта в центре Екатеринбурга будет закрыто. В мэрии сообщили об изменении времени, теперь проезд будет закрыт с 00.00 до 14.00 и с 20.00 до окончания всех мероприятий:
  • по проспекту Ленина (от Московской до Карла Либкнехта);
  • по улице Пушкина (от Малышева до Ленина);
  • по улице Хохрякова (от Малышева до Ленина);
  • по улице Маршала Жукова (от Челюскинцев до Ленина);
  • улица 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина);
  • улица Бориса Ельцина (от 8 Марта до Челюскинцев).

Общественный транспорт начнет стягиваться на проспект Ленина - на участке от Московской до Вайнера к 22:00. В связи с этим, маршрут трамваев также будет изменен.

  • № 2: Эльмаш – Донская – Энтузиастов – Старых Большевиков – Фронтовых бригад – Космонавтов – Челюскинцев – Верх-Исетский бульвар – ВИЗ;
  • № 6: Машиностроителей – Бебеля – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – Московская – Радищева – 8 Марта – Куйбышева – Луначарского – Тверитина – Мичурина – ЦПКиО;
  • № 13: 7 Ключей – Техническая – Халтурина – Верх–Исетский бульвар – Челюскинцев – Луначарского – Ленина – Гагарина – Малышева – Сыромолотова – 40 лет ВЛКСМ;
  • № 15: 40 лет ВЛКСМ – Сыромолотова – Малышева – Гагарина – Ленина –Луначарского – Куйбышева – 8 Марта – Титова – Вторчермет;
  • № 16: Волгоградская – Белореченская – Московская – Челюскинцев – Уральская – Гагарина – Ленина – Луначарского – Челюскинцев – Московская – Белореченская – Волгоградская;
  • № 18: Волгоградская – Викулова – Татищева – Красноуральская – Верх–Исетский бульвар – Челюскинцев – Луначарского – Ленина – Гагарина – Блюхера – Шарташ.

Автобусы поедут по следующим маршрутам:

  • № 24: "микрорайон Компрессорный – поселок Мичуринский". К остановке "Мичуринский" по улицам Восточная, Ленина, Либкнехта, Малышева, Репина – далее по маршруту; в обратном – без изменений;
  • № 28: "Радиоколледж – Горбольница № 7" в оба направления по улицам Репина, Малышева, Либкнехта, Ленина – далее по маршруту;
  • № 49 "СТЦ МЕГА – ЖБИ" в оба направления по улицам: Репина, Малышева, Либкнехта, Ленина – далее по маршруту;
  • № 59 "17 Мехколонна – ЖД Вокзал" в оба направления по улицам: Репина, Малышева, Либкнехта – далее по маршруту;
  • № 50 "ТЦ Лента – УрФУ" в оба направления по улицам: 8 Марта, Малышева, Либкнехта, Ленина – далее по маршруту;
  • № 54 "Краснолесье – Синие камни" в оба направления по улицам: 8 Марта, Малышева, Либкнехта, Ленина – далее по маршруту;
  • № 57 "ДМБ №9 – Елизавет" в оба направления по улицам: 8 Марта, Малышева, Либкнехта, Свердлова – далее по маршруту;
  • № 67 "ДМБ №9 – Школа Созвездие" в оба направления по улицам: 8 Марта, Малышева, Либкнехта, Свердлова, Челюскинцев, переулок Невьянский, Стрелочников – далее по маршруту.

Другая часть автобусов будет перевозить пассажиров следующим образом:

  • № 043: Челюскинцев – Московская – Ленина (обратно – Пестеревский, а на время парада – Пестеревский в оба направления) – Репина – Металлургов – автодорога на Пермь – Решеты – Старые Решеты – Московский тракт – Северка (переезд);
  • № 45: Челюскинцев – Московская – Ленина (обратно Пестеревский, на время парада Пестеревский в оба направления) – Репина– Посадская – Белореченская – Волгоградская – Ясная – Бардина – Дерябиной – Кольцевая дорога – дорога на Широкую речку – Соболева;
  • № 46: Сахарова – Вильгельма де Геннина – Дерябиной – Бардина – Амундсена – Московская – Фурманова – Московская – Фурманова – Серова – Большакова – Московская – Куйбышева – 8 Марта (обратно 8 Марта – Фурманова – Шаумяна) – Малышева (обратно Репина – Попова – Сакко и Ванцетти – Малышева) – Репина – Пестеревский – Московская – Челюскинцев – Папанина;
  • № 48: Зверева – Сулимова – Смазчиков – Челюскинцев – Свердлова – Карла Либкнехта – Малышева – Репина – дорога на Широкую речку – Суходольская – Удельная;
  • № 51: Сахарова – Рябинина – Парина – Вильгельма де Геннина – Дерябиной – Токарей – Крауля – Репина – Малышева – 8 Марта – Щорса – Белинского – Самолетная – Южный проезд – Походная – Елизаветинское шоссе – Бисертская;
  • № 52: Бисертская – Елизаветинское шоссе – Новинская – Титова – 8 Марта – Малышева – Репина – Зоологическая – Серафимы Дерябиной – Вильгельма де Геннина – Парина – Рябинина – Сахарова;
  • № 054: Есенина – Бычковой – Комсомольская – Библиотечная – Мира– Малышева – Гагарина (обратно – Мира) – Ленина – Малышева – Карла Либкнехта – 8 Марта – Щорса – Амундсена – Мостовая – Предельная – Городская – Чемпионов – Золотистый – Лучистая;
  • № 62: Чкалова – Сахарова – Вильгельма де Геннина – Парина – Рябинина – Краснолесья – Вильгельма де Геннина – Серафимы Дерябиной – Зоологическая – Репина – Викулова – Крауля – Репина – Малышева – 8 Марта – Титова – Селькоровская;
  • № 81: Гаражная – Европейская – Мостовая – Предельная – Умельцев – Новосибирская вторая – Палисадная – Окраинная – Дорожная – Военная – Титова – 8 Марта – Малышева – Карла Либкнехта – Шевченко – Советская – Сулимова – Зверева;
  • № 87: Чкалова – Вонсовского – Амундсена – Бардина – Ясная – Волгоградская – Белореченская – Посадская – Репина – Малышева – Карла Либкнехта – Свердлова – Челюскинцев – Смазчиков – Сулимова – Зверева – Вилонова;
  • № 89: в направлении к остановке «Окраинная» – Мира – Ленина – Карла Либкнехта – Малышева – 8 Марта – Щорса – Белинского – Шварца – Крестинского – Родонитовая – Шварца – 8 Марта – Военная – Дорожная – Окраинная;
  • № 93: Рябинина – Краснолесья – Амундсена – Щорса – 8 Марта – Малышева – Репина (обратно – Репина – Попова – Сакко и Ванцетти – Малышева) – Татищева – Бебеля – Готвальда – Опалихинская – Бебеля – Техническая – Расточная – Билимбаевская – Ангарская – Техническая – Решетская (обратно – Белякова) – Левоневского – ДМБ № 9 – Шувакиш.

Теги: Екатеринбург, транспорт, движение, закрытие


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