В Екатеринбурге изменили время закрытия движения транспорта на 9 Мая

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, движение транспорта в центре Екатеринбурга будет закрыто. В мэрии сообщили об изменении времени, теперь проезд будет закрыт с 00.00 до 14.00 и с 20.00 до окончания всех мероприятий:

по проспекту Ленина (от Московской до Карла Либкнехта);

по улице Пушкина (от Малышева до Ленина);

по улице Хохрякова (от Малышева до Ленина);

по улице Маршала Жукова (от Челюскинцев до Ленина);

улица 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина);

улица Бориса Ельцина (от 8 Марта до Челюскинцев).

Общественный транспорт начнет стягиваться на проспект Ленина - на участке от Московской до Вайнера к 22:00. В связи с этим, маршрут трамваев также будет изменен.

№ 2: Эльмаш – Донская – Энтузиастов – Старых Большевиков – Фронтовых бригад – Космонавтов – Челюскинцев – Верх-Исетский бульвар – ВИЗ;

Эльмаш – Донская – Энтузиастов – Старых Большевиков – Фронтовых бригад – Космонавтов – Челюскинцев – Верх-Исетский бульвар – ВИЗ; № 6: Машиностроителей – Бебеля – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – Московская – Радищева – 8 Марта – Куйбышева – Луначарского – Тверитина – Мичурина – ЦПКиО;

Машиностроителей – Бебеля – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – Московская – Радищева – 8 Марта – Куйбышева – Луначарского – Тверитина – Мичурина – ЦПКиО; № 13: 7 Ключей – Техническая – Халтурина – Верх–Исетский бульвар – Челюскинцев – Луначарского – Ленина – Гагарина – Малышева – Сыромолотова – 40 лет ВЛКСМ;

7 Ключей – Техническая – Халтурина – Верх–Исетский бульвар – Челюскинцев – Луначарского – Ленина – Гагарина – Малышева – Сыромолотова – 40 лет ВЛКСМ; № 15: 40 лет ВЛКСМ – Сыромолотова – Малышева – Гагарина – Ленина –Луначарского – Куйбышева – 8 Марта – Титова – Вторчермет;

40 лет ВЛКСМ – Сыромолотова – Малышева – Гагарина – Ленина –Луначарского – Куйбышева – 8 Марта – Титова – Вторчермет; № 16: Волгоградская – Белореченская – Московская – Челюскинцев – Уральская – Гагарина – Ленина – Луначарского – Челюскинцев – Московская – Белореченская – Волгоградская;

Волгоградская – Белореченская – Московская – Челюскинцев – Уральская – Гагарина – Ленина – Луначарского – Челюскинцев – Московская – Белореченская – Волгоградская; № 18: Волгоградская – Викулова – Татищева – Красноуральская – Верх–Исетский бульвар – Челюскинцев – Луначарского – Ленина – Гагарина – Блюхера – Шарташ.

Автобусы поедут по следующим маршрутам:

№ 24: "микрорайон Компрессорный – поселок Мичуринский". К остановке "Мичуринский" по улицам Восточная, Ленина, Либкнехта, Малышева, Репина – далее по маршруту; в обратном – без изменений;

"микрорайон Компрессорный – поселок Мичуринский". К остановке "Мичуринский" по улицам Восточная, Ленина, Либкнехта, Малышева, Репина – далее по маршруту; в обратном – без изменений; № 28: "Радиоколледж – Горбольница № 7" в оба направления по улицам Репина, Малышева, Либкнехта, Ленина – далее по маршруту;

"Радиоколледж – Горбольница № 7" в оба направления по улицам Репина, Малышева, Либкнехта, Ленина – далее по маршруту; № 49 "СТЦ МЕГА – ЖБИ" в оба направления по улицам: Репина, Малышева, Либкнехта, Ленина – далее по маршруту;

"СТЦ МЕГА – ЖБИ" в оба направления по улицам: Репина, Малышева, Либкнехта, Ленина – далее по маршруту; № 59 "17 Мехколонна – ЖД Вокзал" в оба направления по улицам: Репина, Малышева, Либкнехта – далее по маршруту;

"17 Мехколонна – ЖД Вокзал" в оба направления по улицам: Репина, Малышева, Либкнехта – далее по маршруту; № 50 "ТЦ Лента – УрФУ" в оба направления по улицам: 8 Марта, Малышева, Либкнехта, Ленина – далее по маршруту;

"ТЦ Лента – УрФУ" в оба направления по улицам: 8 Марта, Малышева, Либкнехта, Ленина – далее по маршруту; № 54 "Краснолесье – Синие камни" в оба направления по улицам: 8 Марта, Малышева, Либкнехта, Ленина – далее по маршруту;

"Краснолесье – Синие камни" в оба направления по улицам: 8 Марта, Малышева, Либкнехта, Ленина – далее по маршруту; № 57 "ДМБ №9 – Елизавет" в оба направления по улицам: 8 Марта, Малышева, Либкнехта, Свердлова – далее по маршруту;

"ДМБ №9 – Елизавет" в оба направления по улицам: 8 Марта, Малышева, Либкнехта, Свердлова – далее по маршруту; № 67 "ДМБ №9 – Школа Созвездие" в оба направления по улицам: 8 Марта, Малышева, Либкнехта, Свердлова, Челюскинцев, переулок Невьянский, Стрелочников – далее по маршруту.

Другая часть автобусов будет перевозить пассажиров следующим образом: