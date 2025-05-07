Ограничения в аэропортах затронули не менее 60 тысяч пассажиров, включая и президента Сербии

В Ассоциации туроператоров сообщили, сколько пассажиров пострадали из-за закрытия аэропортов России.

В совокупности ограничения повлияли на вылеты как минимум 350 рейсов и на планы не менее 60 тыс. пассажиров, в том числе летящих популярными у туристов стыковочными маршрутами через Стамбул и Дубай, сообщает пресс-служба АТОР.

Также стало известно, что самолет президента Сербии Александра Вучича не долетел до Москвы – из-за введенных ограничений высокопоставленный гость пока остановился в Баку, дальше выполнение рейса не безопасно, экипаж ждет разрешение от российских властей.

Военкоры предполагают, что Киев массовым запуском БПЛА пытается, в том числе, сорвать приезд зарубежных делегаций на празднование 80-летия Победы.