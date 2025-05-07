Свердловская полиция устроила сюрприз фронтовику и ветерану МВД

В преддверии 80-й годовщины Победы заместитель начальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-майор полиции Сергей Ремезков поздравил с наступающим праздником ветерана Великой Отечественной войны Василия Шицелова и его супругу Нину Давыдову, труженика тыла, которые после войны продолжили служить своей Родине, но уже в системе МВД. Как рассказал Накануне.RU пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых, для ветерана это стало настоящим сюрпризом.

По его данным, сначала на фронт ушел отец подполковника милиции Василия Афанасьевича, затем старший брат, а в 1944 году очередь дошла и до него самого. Когда фашистская Германия была разгромлена, группу Шицелова направили на Украину, в город Белая Церковь, где он попал в 72-й гвардейский Краснознаменный Смоленско-Берлинский авиаполк и получил назначение стрелка-радиста в 4-ю эскадрилью.

Летом 1950 года Василий Шицелов поступил в Челябинское училище связи, а в 1951 году, по его окончанию, ему присвоили звание лейтенант. С 1952 по 1956 годы Василий Афанасьевич проходил службу на различных должностях, в том числе в Политуправлении ВВС Тихоокеанского флота во Владивостоке. В октябре 1956 года, в связи с демобилизацией из Вооруженных сил, он со своей семьей переехал в Асбест Свердловской области, а уже в ноябре поступил на службу в Асбестовский ГОВД на должность командира взвода. В 1987 году в возрасте 60 лет вышел в отставку. Общая его выслуга составила 42 года.

Война не обошла стороной и семью Нины Александровны. В 1941 году призван на фронт ее отец, а с 1943 года ей, как самой старшей из троих детей, пришлось работать сначала в колхозе, а затем на железной дороге. В возрасте 37 лет Нина Александровна пришла работать в отдел вневедомственной охраны при ОВД Асбестовского Горисполкома. В 1975 году перевелась в ОВД Полевского Горисполкома на должность паспортистки спецкомендатуры, а в 1987 году ушла на заслуженный отдых.

"В ходе теплой встречи Василию Афанасьевичу и Нине Александровне высокий гость из регионального Главка МВД вручил поздравительный адрес, а также памятный подарок. Генерал Ремезков по поручению начальника ГУ МВД области Александра Мешкова поблагодарил ветерана за достойный пример героизма, стойкости для современного поколения, а также пожелал долгих лет жизни, бодрости духа и крепкого здоровья. По окончанию мероприятия в комнате истории милиции ОМВД России "Полевской" Сергей Ремезков провел встречу с учащимися Уральского колледжа экономики и права, в ходе которой подробно рассказал о боевом и трудовом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, о решающем вкладе СССР в разгром нацистской Германии", - отметил полковник Горелых.