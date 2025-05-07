Минобороны: ПВО за сутки сбила 524 украинских беспилотника

Российские средства ПВО за сутки сбили 524 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, по данным министерства, уничтожены пять ракет "Нептун", шесть бомб JDAM и два снаряда HIMARS.

Напомним, в ночь на 7 мая вводились массовые ограничения на выпуск и посадку самолетов в столичных аэропортах из-за атак беспилотников. На запасные аэродромы ушли десятки рейсов. В результате массовые задержки и отмены рейсов привели к коллапсу в столичных аэропортах, а также в Пулково в Петербурге, где образовалась огромная пробка из самолетов. В воздушных гаванях толпятся тысячи пассажиров.