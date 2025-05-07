В мэрии Екатеринбурга заявили, что город прибран на 100%

В администрации Екатеринбурга подвели итоги месячника чистоты. По данным властей, город прибран на все 100%.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, в рамках месячника чистоты и подготовки к Дню Победы коммунальщики очистили более 13,5 млн квадратных метров дорожного полотна от 7 тысяч тонн грязи и 4,5 млн квадратных метров тротуаров от 3,5 тысяч тонн мусора и грязи. Помимо этого, завершена уборка почти 9 млн квадратных метров газонов.

После зимы были вымыты остановочные комплексы и площадки, обновили и дорожные ограждения, прибрали дождеприемные решетки. Что касается памятников и мемориальных объектов, посвященных воинской славе уральцев (а их в Екатеринбурге более 130) – все они и близлежащие к ним территории приведены в порядок.

"По информации районных администраций, в настоящий момент уборка города завершена на 100%", - подчеркнули в мэрии.

Напомним, перед месячником чистоты вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов обратился к горожанам и заявил, что "чисто не там, где убирают, а там, где не пакостят". Вскоре после этого чиновник был отправлен в отставку по решению главы города Алексея Орлова.