Москалькова: Киев по надуманным причинам не возвращает жителей Курской области

Украинская сторона выставляет надуманные причины, по которым не возвращает в Россию мирных жителей Курской области, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По ее словам, Киев выставляет условия по освобождению граждан Украины, которые задержаны за противодействие СВО, их действия российские правоохранительные органы расценивают как нарушения, направленные на подрыв безопасности России.

Москалькова подчеркнула, что Москва возвращает на Украину мирных жителей без каких-либо условий, передает РИА Новости.

В апреле омбудсмен сообщила, что украинская сторона не называет конкретную дату возвращения 50 жителей Курской области.

В конце марта в Россию вернулись 25 жителей Курской области, которых украинские военные силы вывезли на Украину. Омбудсмен сообщала, что всего предстоит вернуть в Россию 72 человека, однако сделать сразу это не удастся - украинская сторона ссылается на отсутствие документов для пересечения границы оставшихся курян.