Советская межпланетная станция "Космос-482" упадет на Землю 9-10 мая

Советская межпланетная станция "Космос-482", неудачно запущенная в 1972 году, упадет на Землю 9-10 мая, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Уцелевшая часть аппарата представляет собой "очень плотный, жаропрочный титановый шар диаметром около метра, с различным вставками, например, из бериллия". Его масса составляет около полутонны, рассказывал в интервью "МК" ведущий инженер Института прикладной математики им. Келдыша Виктор Воропаев.

"Космос-482" – автоматическая межпланетная станция, дублирующая станцию "Венера-8" по конструкции, составу бортовых систем и научной аппаратуре. Запуск был произведён 31 марта 1972 года с помощью ракеты-носителя "Молния-М". Первые три ступени ракеты-носителя отработали штатно, обеспечив выведение головного блока на опорную околоземную орбиту. Однако на межпланетную траекторию станция не вышла вследствие аварии разгонного блока НВЛ, проработавшего только 125 секунд из положенных 192.

В итоге "Космос-482" остался на околоземной эллиптической орбите, но в связи с постепенным снижением перигея и апогея он неизбежно упадет на Землю. Значительная часть оборудования аппарата уже сгорела, тем не менее, остался спускаемый блок и в нем даже, возможно, сохранилась спусковая система в виде парашюта. Если он откроется, то скорость спуска в нижних слоях атмосферы составит около 9 м/с. Если устройство разрушилось от времени и воздействий космоса – около 70 м/с.

Самым интересным моментом является траектория падения аппарата. Ранее астрофизики рассчитали, что с "Космос-482" упадет в промежутке между 52 параллелью южной широты и 52 параллелью северной широты. С большой вероятностью падение произойдет в северном полушарии. Не исключено, что это будут южные районы России.