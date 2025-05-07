Российские студенты показали первичное критическое мышление

Российские студенты имеют первичный уровень критического мышления (КМ). Такие результаты получены в исследовании МГПУ, опубликованном в журнале "Образование и наука".

В исследовании приняли участие более 1,5 тыс. студентов РУДН и МГПУ. Они были разбиты на две группы - гуманитариев и естественников. Оказалось, что в среднем респонденты обеих групп имеют первичное КМ - от 35 до 50 баллов из 100.

При этом 15% показали лишь "зарождение" КМ, то есть очень низкий уровень. Продвинутый уровень имеют 7% студентов. Самая большая группа - первичное КМ - это 40%. На втором месте - практическое КМ (37%), но в этой группе почти у половины результаты на нижней границе.

У студентов-гуманитариев лучше развиты навыки работы с информацией, а вот навыки решения проблем - у естественников. У гуманитариев слабо развиты навыки анализа и проверки гипотез (первичное КМ). Навыки формулирования суждений слабы у обеих групп (первичный уровень). Хуже всего у студентов развиты навыки выдвижения гипотез и принятия решений: у естественников они относятся к "первичному КМ", а у гуманитариев - только к "зарождающемуся".

Авторы делают вывод, что развитие КМ только на контенте и методах гуманитарных наук невозможно. Одна из причин такого положения в том, что преподаватели гуманитарных дисциплин не уделяют заметного внимания развитию у студентов навыков решения проблем и принятия решений, сосредоточившись на осмыслении текстов и аргументации.

Как сообщалось, студенты МГПУ, которые как раз участвовали в исследовании, массово стали использовать нейросети для имитации выполнение курсовых, рефератов и прочих самостоятельных работ.