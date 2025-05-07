Суд отказал сооснователю Wildberries Владиславу Бакальчуку в иске к Роспатенту

В Москве суд отказал сооснователю Wildberries Владиславу Бакальчуку в иске к Роспатенту. Причиной подачи иска стало решение службы не признавать бренд Wildberries общеизвестным товарным знаком.

Иск подан в декабре 2024 г. Бакальчук счёл принципиальным вопрос признания бренда Wildberries общеизвестным товарным знаком. По его словам, это позволило откатить незаконные сделки и защитить бренд от манипуляций, пишут "Ведомости".

Ранее стали известны результаты бракоразводного процесса Татьяны Ким (основательницы Wildberries) и Владислава Бакальчука. Суд в Москве решил, что Бакальчук должен выплатить экс-супруге 217 млн руб. Ким получила 1% в ООО "Вайлдберриз", которым владел Бакальчук. Теперь её доля в компании составляет 100%. Также жене отошли полный контроль над ООО "Вайлдберриз банк" и деньгами на персональных счетах. Мужу присудили квартиру в Люберцах, участок в Зарайске, две принадлежащие ему фирмы – "Подольск Логистика" и "ВБ Девелопмент", деньги на его персональных счетах.