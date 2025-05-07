В Госдуме сочли бессмысленным отвод войск Киевом на 15 км

Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев считает, что идея Киева отвести войска на 15 км от линии фронта не имеет смысла – это не позволит обеспечить необходимую безопасность.

По словам Ивлева, зная "патологическую страсть киевского режима к нарушениям договоренностей, отказам от перемирия, ко лжи и провокациям", можно быть заранее уверенным, что обстрелы российской территории и полеты БПЛА будут продолжаться, пишет РИА Новости.

Ранее Киев выразил готовность немедленно заключить перемирие с Москвой. Как заявил в эфире Fox News спецпосланник президента США Кит Келлог, Украина готова отвести свои войска на 15 км от линии соприкосновения с российскими силами. Речь идёт о перемирии по суше, морю и в воздухе минимум на 30 дней с возможностью продления. Политик отметил, что украинская сторона предложила создать 30-километровую буферную зону. Келлог добавил, что политическая воля для заключения соглашения есть, и ключевую роль может сыграть президент США Дональд Трамп.