Путин встретится с Кадыровым, который просит освободить его от должности

Президент России Владимир Путин сегодня встретится с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Накануне Кадыров в СМИ заявлял, что просит уволить его с поста главы республики. Так он прокомментировал слухи о его возможной отставке: "Я тоже слышал эти слухи. Пишут всякое разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат".

9 мая исполнится 21 год со смерти Ахмата Кадырова – отца Рамзана, который возглавлял Чеченскую Республику в 2000-2004 гг., причем в должности избранного президента региона он проработал всего год. В День Победы Кадыров-старший был убит во время теракта на грозненском стадионе, где проходил парад в честь Дня Победы.