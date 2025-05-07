"Летели 8, а отсидели 7": Басков оказался среди пассажиров задержанных рейсов

Народный артист России Николай Басков оказался среди пассажиров, которые сегодня ночью и утром не смогли попасть в Москву из-за закрытых аэропортов.

По словам Баскова, он летел из Иркутска, где участвовал в отборочном туре проекта "Ну-ка, все вместе". Из-за закрытия столичных аэропортов на время атаки дронов самолет с Басковым отправили на запасной аэродром в Петербург. Но в Пулково пассажиров из самолета не выпустили, на что и пожаловался певец в видео, записанном из салона самолета.

"Уже шесть часов сидим в самолете, потому что очередь, разгружают самолеты", - объяснил артист, недовольно потягиваясь в кресле бизнес-класса "Аэрофлота". В комментариях он добавил: "летели 8, а отсидели 7" часов.

По данным СМИ, одной из причин, по которой в Пулково образовалась огромная пробка из самолетов, стала нехватка трапов – аэропорт просто не рассчитывал на прибытие дополнительных 50 самолетов из Москвы.