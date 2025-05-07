В Воронежской области могут отключить мобильный интернет до 9 мая

В Воронежской области 7,8 и 9 мая может быть отключен мобильный интернет, в том числе – в городе-миллионнике Воронеже, сообщили в пресс-службе регионального правительства, на ее сообщение ссылается РИА Воронеж.

Власти объяснили ограничения заботой об обеспечении "дополнительной безопасности".

Утром 7 мая некоторые воронежцы жаловались на то, что у терминалов городского транспорта происходят сбои в работе, причем у всех операторов связи. Часть пассажиров не смогли оплатить проезд безналом.