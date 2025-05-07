SHOT: ВС РФ отразили две контратаки ВСУ в Курской области

Российские военные сегодня около 6 утра отразили две контратаки ВСУ в Курской области, пишет SHOT.

По информации телеграм-канала, украинские военные попытались прорваться в населенные пункты Тёткино и Новый Путь.

Российские дроны уничтожили до 20 военнослужащих ВСУ и около 10 единиц бронетехники - ББМ "Козак", БТР "М-113", БМП M2 Bradley.

SHOT сообщает, что ВСУ вновь накапливают силы и тяжелую технику в 10 км от границы с РФ.

Напомним, 4 мая около 250 военнослужащих ВСУ попытались прорваться на территорию Курской области. В наступлении участвовали две полноценные роты с тяжелой техникой. Часть машин противник потерял при подходе к границе.