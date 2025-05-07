В центре Москвы 9 мая не будут работать сервисы такси, каршеринга, аренды самокатов

В Москве 7 и 9 мая в центре города не будут работать сервисы такси, каршеринга, аренды электросамокатов и велосипедов.

"В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий ко Дню Победы на нескольких улицах столицы введут временные ограничения на движение и парковку такси, каршеринга, электросамокатов и велосипедов", - заявил глава департамента транспорта столичной мэрии Максим Ликсутов.

В мэрии предупредили, что начать и закончить поездку на самокате в центре Москвы будет нельзя, а для быстрой эвакуации велосипедов будут дежурить сотрудники проката.

Между тем, утром 7 мая в городе уже выросла стоимость поездки на такси – из-за ограничений некоторые водители не могут принять заказ, возникает дефицит машин, их приходится долго ждать и платить с учетом коэффициента повышенного спроса.