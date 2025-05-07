В Петербурге 9 мая закроют ТЦ в центре города

Торгово-развлекательные комплексы в центре Санкт-Петербурга 9 мая будут работать с ограничениями, об этом сообщили в городском комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности. С 10 утра до 16 часов вечера работа по меньшей мере семи торговых центров будет приостановлена. Это ограничение коснется ТРЦ "Галерея" (Лиговский проспект, 30), ТК "Невский центр" (Невский проспект, 114-116), универмага "Большой Гостиный Двор" (Невский проспект, 35), торгового дома "Пассаж" (Невский проспект, 48), галереи "Grand Palace" (Невский проспект, 44), ТЦ "Невский атриум" (Невский проспект, 71/1), ТРК "Адмирал" (М. Морская улица, 4/1).