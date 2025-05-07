У мемориалов Омского района зажгли Вечный огонь Победы

Омская область присоединилась ко Всероссийской акции «Храним огонь Победы». В рамках акции, по поручению Президента РФ Владимира Владимировича Путина, ПАО «Газпром» и партии «Единая Россия», были проведены работы по газификации мемориалов.

В преддверии 80-летнего юбилея Великой Победы на бесперебойное газоснабжение перешли 19 Вечных огней в г. Омске и в 11 районах Омской области. В их числе – Пушкинский, Калининский, Розовский, Чернолучинский, Красноярский мемориалы и памятник в п. Ачаирский в Омском районе.

"Мы также обновили и благоустроили каждый мемориал, где зажглись Вечные огни. Спасибо всем, кто участвовал в реализации этого масштабного проекта. Память о героях Великой Отечественной войны будет навсегда с нами! Работу по обновлению Мемориалов и зажжению Вечных огней в регионе будем продолжать", - отметил в своем телеграмм-канале глава Омского района Геннадий Долматов.

На всех торжественных мероприятиях в муниципалитете присутствовали первые лица района, представители ветеранских организаций, движения Первых, партии «Единая Россия», участники и семьи участников специальной военной операции.

В Розовском поселении было осуществлено благоустройство территории вокруг памятника Воинам-землякам. Выполнены работы по замене ступеней подиума памятника, замене ограждения, установке светильников, установке двух больших гранитных плит, двух полукруглых мемориалов. Выполнены работы по устройству тротуарной плитки. Был подведен газопровод, установлена горелка и звезда "Вечного огня".

В Чернолучинском городском поселении в одноименном дачном поселке были проведены масштабные работы по реконструкции мемориала. На эти цели, по программе «Формирование комфортной городской среды», поступила областная субсидия в размере 5 миллионов рублей. Средства были направлены непосредственно на сам ремонт мемориала, а также на установку звезды Вечного огня, изготовление скульптуры «Журавли», лакокрасочное покрытие элементов общей композиции. Работы по благоустройству мемориала продолжаются.