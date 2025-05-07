Жильцам дома, пострадавшего от взрыва в Ханты-Мансийске, выплатят материальную помощь

Жильцам дома на ул. Промышленная в Ханты-Мансийске, пострадавшего в результате детонации самодельного взрывного устройства, выплатят 1,48 млн руб., сообщает Neft.

Выплаты смогут получить 31 человек. Пострадавший, получивший легкий вред здоровью, получит 300 тыс. руб. трое человек, утративших имущество - 150 тыс. руб., пятеро человек, собственность которых пострадала - 75 тыс. руб., остальные - 15 тыс. руб.

В настоящий момент материальная помощь уже оказана шестерым пострадавшим от взрыва. Им выплатили по 100 тыс. рублей.

Напомним, взрыв и пожар произошли 12 апреля. Изначально выдвигалась версия о взрыве газа. При этом дом не был газифицирован. Позже правоохранительные органы раскрыли истинные причины произошедшего - к взрыву причастны двое подозреваемых, один из которых уроженец Украины, второй - Беларуси. По версии следствия, мужчины собирали взрывное устройство, чтобы убить ветерана СВО. Однако что-то пошло не так и бомба сдетонировала. Пострадали пять человек, включая самих подозреваемых. Установлен и задержан третий фигурант - гражданин Молдовы, который привез в Россию компоненты взрывного устройства.

Как сообщало Накануне.RU, по ходатайству следователя СК России решением суда фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На них возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, пп. "а, в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).