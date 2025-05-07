07 Мая 2025
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Общество Омская область
Фото: омскийрайон.рф

В Омском районе в ходе субботников уже собрали и вывезли более 100 кубометров мусора

В Омском районе проходят субботники во всех поселениях. В преддверии Дня Победы в населенных пунктах особое внимание уделяют состоянию территорий близ памяти мемориалов.

В Морозовской Ракитинке чистоту навели у обелиска воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В собрании приняли участие сотрудники местной администрации, депутаты поселенческого совета и просто неравнодушные жители населенного пункта. Как сообщила глава поселения Юлия Калинина также проведена частичная замена и покраска ограждения.

Субботники в Петровском поселении общей сложности собрали более 100 волонтеров. Собрали и вывезли около 19 кубометров мусора. Мусор собирали вдоль въезда в Петровку и в природный парк. Восстановили и привели в порядок памятники, посвященные подвигу Героева 1940-х годов.

В Богословском рассказали о работе в селе Новомосковка, активное участие приняла местная молодежь.  По словам главы Ларисы Руль, в эти дни уборка проходит в Ульяновке - у памятника воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. И в канун юбилейного Дня Победы запланировано грейдирование улицы Кооперативной, где должно пройти шествие Бессмертного полка.

Ранее на уборку выходили учащиеся и учителя Ульяновской и Богословской школы, коллективы детских садов, сотрудники администрации, районов культуры, ФАПов. Не остались на стороне и владельцы земель, которые очистили придомовые территории. В итоге было вывезено 165 мешков мусора.

(2025)|Фото: омскийрайон.рф

В Калининском субботнике прошли месячники по благоустройству поселений, участие в них приняли 122 человека. В порядок привели как само Калинино, так и деревни Серебряковку, Новую, Березовку, а также поселенцев Октябрьский. За время проведения масштабной уборки в центральных населенных пунктах собрали и вывезли 24 кубометра мусора.

На территории Магистрального субботники проходили в аналогичном поселке и в селе Ребровка. Собирали и вывозили мусор, активисты очистили и покрасили опоры освещения на Молодежной и Садовой. Также были проведены мероприятия по ликвидации несанкционированной свалки с применением спецтехники совместно с регоператором «Магнит».

(2025)|Фото: омскийрайон.рф

В Ребровке, по информации администрации поселения, были запланированы мероприятия по покраске ограждения у Стелы.

Общий итог работы в ходе субботников в поселениях Омского район на сегодняшний день – 100 кубометров мусора.

Теги: субботник, омский муниципальный район, очистка от мусора


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