Хорошо готовы к ЕГЭ лишь 11% выпускников

По данным опроса онлайн-школы Skysmart, 20% выпускников заявили, что вообще не готовы к ЕГЭ и ожидают плохих результатов. Еще 31% сомневаются в своих силах, хотя и надеются на везение.

Только 48% выпускников отвечают, что готовы к ЕГЭ. При этом нормальные баллы (80 и более) рассчитывают набрать лишь 11%. При этом по профильной математике 80 баллов означают лишь чуть более половины первичных баллов, то есть слабую тройку (такова шкала пересчета). В 2024 году этот порог преодолели менее 10% выпускников. Иными словами, школьную математику на твердую положительную оценку знают менее 10%. А средний балл соответствует не только ни одной решенной задаче, но даже не всем правильным ответам теста.

О слабой подготовке одиннадцатиклассников свидетельствуют их ответы. Так, большинство из них (55%) не думают, что удастся пройти на бюджет. В том числе 30% убеждены, что точно не поступят. Только 14% считают, что смогут учиться в вузе бесплатно.



