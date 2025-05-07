Трамп хотел выслать на Украину депортированных из США мигрантов

Администрация США в начале этого года настоятельно просила украинские власти принять неопределенное количество депортированных из США граждан третьих стран, пишет The Washington Post.

В документах, которые изучили журналисты, не указано, как Киев отреагировал на это весьма экстравагантное предложение. Из этих же документов можно сделать вывод, что и другим странам предлагалось принять высланных мигрантов.

Издание пишет, что в результате Украина не принимала граждан третьих стран из США, и нет никаких признаков того, что Киев серьезно рассматривал американское предложение.

Значительная часть предвыборной кампании Трампа была выстроена на обещаниях резко расширить депортации и проводить миграционную политику нетрадиционными методами.

Несколько правительств в Латинской Америке, включая Сальвадор, Мексику, Коста-Рику и Панаму, согласились принять депортированных, которые не являются их гражданами.