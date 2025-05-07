07 Мая 2025
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

УрФУ стал лидером по предметному охвату в рейтинге вузов РФ

Агентство RAEX опубликовало предметные рейтинги вузов России по 35 направлениям. По каждому направлению были определены 20 вузов. Всего во всех списках оказались 166 вузов из 40 регионов. То есть вузы из более чем половины регионов страны вообще не представлены в рейтинге. Иными словами, они ни по одному направлению не входят в двадцатку лучших.
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Первое место снова занял МГУ им. М. В. Ломоносова, который занял первое место в 13 предметных рейтингах, включая все естественно-научные направления: физику, химию, биологию и географию. А всего вошел в тройку лидеров 20 раз.

Университеты Москвы и Санкт-Петербурга традиционно лидируют по большинству направлений. Однако в областях "энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника" и "химические технологии" первое место занял Томский политехнический университет.

В социальных науках первенство сохранила ВШЭ. В инженерном блоке лидером остается МГТУ им. Н. Э. Баумана. В медицине и фармации лидер - Сеченовский университет, в аграрном секторе - РГАУ–МСХА им. К. А. Тимирязева, по информационным технологиям - Московский физико-технический институт.

Из других регионов чаще всего в списках встречаются вузы Татарстана (10 вузов), Ростовская область (6), Новосибирская, Нижегородская и Саратовская области (по 5).

А вот Уральский федеральный университет стал абсолютным лидером по предметному охвату - он вошел в 25 предметных рейтингов. То есть вуз, не являясь лидером ни по одному направлению, входит, однако, в двадцатку лучших в России чаще других.

Обращает на себя внимание, что МГУ, СПбГУ и ВШЭ резко выделяются в рейтинге, намного чаще других входя в тройки лидеров.


Теги: УрФУ, вузы, рейтинг


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