В Екатеринбурге каратисты сразились за "Кубок Победы"

В Екатеринбурге на базе спортивного комплекса "Динамо" прошли региональные соревнования по каратэ "Кубок Победы", посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Накануне.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, состязания, организованные общественным советом при региональном Главке полиции, проходили в рамках кампании по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, привлечения молодежи к занятиям спортом и здоровому образу жизни, профилактики негативных социальных явлений и формирования сильнейших сборных команд. Более 130 юных спортсменов из Свердловской и Челябинской областей соревновались в возрастных категориях: 8-9, 10-11, 12-13 и 14-15 лет.

"Главным судьей соревнований выступил знаменитый Евгений Яблонский. По доброй традиции на торжественном открытии турнира прозвучал гимн нашей страны. Ребят поздравили почетные гости, среди которых представитель общественного совета при ГУ МВД области Сергей Купрацевич, советник аппарата Государственной Думы РФ Евгений Воюш и другие. Соревновались в трех дисциплинах – ката, кумитэ и кумитэ сумо. Всем участникам хватало позитива, бодрого настроения и веры в собственные силы.

В общекомандном зачете первое место в упорной борьбе заняла команда ДЮШС спортивного клуба "Десантник" из города Заречный. Вторыми стали воспитанники школы "Динамо", третье место – у спортивного клуба Каратэ-до Ирбис. Победители и призеры были награждены кубками, медалями и грамотами", - отметил полковник Горелых.