Возле Макаровского моста в Екатеринбурге открыли новую площадку для выгула собак

В Екатеринбурге возле Макаровского моста появилась новая современная площадка для выгула собак. В рамках фестиваля "Атмофест" были благоустроены набережная и многофункциональная зона воркаута, а при поддержке бизнеса в карманный парк удалось вместить и площадку для собаководов и их питомцев.

На участке в 730 кв.м. установлены барьеры, кольца, тоннели, балансиры и даже мост. Отдохнуть от активных тренировок или игр хозяева могут на удобных лавочках, расположенных вдоль всей площадки.

Как рассказал в своих соцсетях глава Екатеринбурга Алексей Орлов, идея создания карманного парка появилась после посещения китайского города Гуанчжоу в рамках деловой поездки. Там один из парков обустроили прямо в заброшенной болотистой местности под мостом вблизи школы и университета.

"Сегодня там располагаются различные зоны отдыха для молодёжи и игровые пространства. На мой взгляд, это отличная практика для комплексного развития города. Мы подошли к её изучению с особым вниманием и реализовали в Екатеринбурге. Если такой подход придётся по душе жителям – будем применять его и дальше!" -- отметил градоначальник.