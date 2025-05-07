Mash: Российские туристы застряли в аэропорту Абу-Даби из-за ночной атаки БПЛА на Москву

Из-за атаки украинских беспилотников на Москву более 180 российских туристов застряли в аэропорту Абу-Даби, сообщает Mash.

Борт Air Arabia Абу-Даби — Москва должен был вылететь в 1:30 по местному времени. Пассажирам не предложили ни еду, ни отель. Багаж никому не выдают, так как он уже загружен в самолет. Представители авиакомпании советуют отменять билеты на рейс и брать новые, пишет телеграм-канал.

Ранее в Росавиации заявили, что минувшей ночью столичные аэропорты Внуково и Шереметьево временно не принимали и не отправляли рейсы. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников на город.