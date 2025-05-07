В России внезапно подскочили продажи новых автомобилей

В апреле в России произошел всплеск продаж новых автомобилей – они подскочили на 27,9% относительно марта – до 102 тыс. штук., это данные агентства "Автостат".

Эксперты объясняют этот наплыв покупателей в автосалоны отложенным спросом, формировавшимся на протяжении февраля и марта. Также с реальностью сталкиваются те оптимисты, которые поверили в разговоры о скором возвращении в Россию европейских, американских, японских и южнокорейских брендов. Таким образом, апрель для продавцов машин был довольно удачным, но тренд вряд ли сохранится надолго, пишет "Коммерсант".

Еще одним фактором роста стали продажи автомобилей в корпоративном секторе: закупаются кикшеринговые компании и другие крупные потребители.

Самыми продаваемыми моделями в апреле, по данным "Автостата", стали Lada Granta, Lada Vesta и Haval Jolion.