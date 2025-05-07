В Абатском районе объявили заблаговременную эвакуацию из-за паводка

В Абатском районе из-за паводка объявили заблаговременную эвакуацию жителей улицы Советская села Банниково и деревне Бокова, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом сообщил глава Абатского района Игорь Васильев в своем Telegram-канале. По его словам, накануне состоялась встреча с участием прокурора Абатского района с жителями Банниково, Бокова, Лихачева и Лапина. Этим населенным пунктам грозит подтопление.

"Решением районной КЧС сегодня объявили заблаговременную эвакуацию жителей ул. Советская в селе Банниково, и деревни Бокова", - говорится в сообщении.

В Абатском районе силами волонтеров были проведены работы на дамбе Южная. Ее укрепляли полиэтиленом и мешками с песком.