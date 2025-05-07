В Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края ограничили доступ к 150 пляжам

В Краснодарском крае ограничили доступ на 150 пляжей, пострадавших от разлива мазута. Об этом сообщает оперштаб региона.

Уточняется, что таблички о запрете купания и ограничении доступа установлены на 141 пляже в Анапе и девяти территориях в Темрюкском районе. Там идут механизированные работы по очистке от мазута.

Ограничения будут действовать до завершения очистки пляжей, пока все территории не будут соответствовать установленным требованиям санитарных норм.

В апреле Роспотребнадзор принял решение о том, что "пляжные зоны в Анапе и Темрюкском районе не соответствуют нормативам безопасности и не могут быть использованы для организации отдыха". При этом прибрежные зоны в Крыму и Севастополе безопасны летнего отдыха, небольшие выбросы мазута не влияют на состояние пляжей.

Участники туристического рынка заявили, что россияне все равно приедут в Анапу, причем в большем количестве, чем в прошлом году.