10 рейсов из Екатеринбурга в Москву отменили или задержали из-за атаки дронов

07 Мая 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп толкает Украину к признанию Крыма?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

10 рейсов из Екатеринбурга в Москву отменили или задержали из-за атаки дронов

Из-за атаки беспилотников на Москву были отменены или задержаны 10 рейсов из Екатеринбурга. Об этом свидетельствуют данные на онлайн-табло аэропорта "Кольцово". Трудности возникли у пассажиров трех авиакомпаний: "Уральские авиалинии", "Победа" и "Аэрофлот".

"Уральские авиалинии"

Отменены рейсы:

  • U6- 266 в Москву на 19:00 6 мая
  • U6-270 в Москву на 20:30 6 мая

Задержаны:

  • U6-264 в Москву на 6:50 7 мая (вылет в 23:15)
  • U6-272 в Москву на 9:30 7 мая (вылет в 11:00)
  • U6-274 в Москву на 12:00 (вылет в 20:20)

В пресс-службе авиаперевозчика сообщают, что из-за введенных этой ночью временных ограничений в московских аэропортах были задержаны 17 рейсов, а 12 вынужденно приземлились на "запасных". В настоящий момент авиакомпания отправляет самолёты по фактической ситуации.

"Авиакомпания предпринимает все необходимые меры для нивелирования последствий сбойной ситуации, а также обеспечения пассажиров всеми положенными услугами, предусмотренными ФАП-82. Информацию о рейсах можно отслеживать на онлайн-табло аэропортов и авиакомпании", - говорится в сообщении.

Также были задержаны рейсы U6-503в Калининград на 13:10 (вылет в 14:40) и U6-223 в Санкт-Петербург на 9:00 (вылет в 14:55).

"Аэрофлот"

Отмена:

  • SU-1401 в Москву на 13:55
  • SU-1417 в Москву на 14:55
  • SU-1403 в Москву на 17:30

Задержан:

  • SU-1023 в Москву на 5:10 (вылет в 13:50)

В пресс-службе авиакомпании сообщили, что часть рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы. Сейчас "Аэрофлот" предпринимает все необходимые меры для стабилизации расписания.

"Возможны вынужденные отмены или объединения некоторых рейсов. Пассажирам отмененных рейсов будет предложена возможность перебронирования на другие рейсы при наличии свободных мест или полный возврат стоимости билетов. Пассажирам предоставляется обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ в зависимости от продолжительности ожидания вылета", - отметили в пресс-службе.

Также задержан рейс "Аэрофлота" SU-630 в Стамбул на 8:20 (вылет в 12:20).

"Победа"

Отмена:

  • DP-404 в Москву на 6:35

Также задержан рейс DP-340 в Сочи на 6:10 (вылет в 12:55)

Напомним, что со вчерашнего вечера и сегодня ночью мэр Москвы Сергей Собянин публикует в своем Telegram-канале информацию об атаке беспилотников на столицу. Всего со вчерашнего вечера силами Минобороны РФ была отражена атака 17 беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Теги: Кольцово, аэропорт, рейс, задержка, отмена, беспилотник


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети