10 рейсов из Екатеринбурга в Москву отменили или задержали из-за атаки дронов

Из-за атаки беспилотников на Москву были отменены или задержаны 10 рейсов из Екатеринбурга. Об этом свидетельствуют данные на онлайн-табло аэропорта "Кольцово". Трудности возникли у пассажиров трех авиакомпаний: "Уральские авиалинии", "Победа" и "Аэрофлот".

"Уральские авиалинии"

Отменены рейсы:

U6- 266 в Москву на 19:00 6 мая

U6-270 в Москву на 20:30 6 мая

Задержаны:

U6-264 в Москву на 6:50 7 мая (вылет в 23:15)

U6-272 в Москву на 9:30 7 мая (вылет в 11:00)

U6-274 в Москву на 12:00 (вылет в 20:20)

В пресс-службе авиаперевозчика сообщают, что из-за введенных этой ночью временных ограничений в московских аэропортах были задержаны 17 рейсов, а 12 вынужденно приземлились на "запасных". В настоящий момент авиакомпания отправляет самолёты по фактической ситуации.

"Авиакомпания предпринимает все необходимые меры для нивелирования последствий сбойной ситуации, а также обеспечения пассажиров всеми положенными услугами, предусмотренными ФАП-82. Информацию о рейсах можно отслеживать на онлайн-табло аэропортов и авиакомпании", - говорится в сообщении.

Также были задержаны рейсы U6-503в Калининград на 13:10 (вылет в 14:40) и U6-223 в Санкт-Петербург на 9:00 (вылет в 14:55).

"Аэрофлот"

Отмена:

SU-1401 в Москву на 13:55

SU-1417 в Москву на 14:55

SU-1403 в Москву на 17:30

Задержан:

SU-1023 в Москву на 5:10 (вылет в 13:50)

В пресс-службе авиакомпании сообщили, что часть рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы. Сейчас "Аэрофлот" предпринимает все необходимые меры для стабилизации расписания.

"Возможны вынужденные отмены или объединения некоторых рейсов. Пассажирам отмененных рейсов будет предложена возможность перебронирования на другие рейсы при наличии свободных мест или полный возврат стоимости билетов. Пассажирам предоставляется обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ в зависимости от продолжительности ожидания вылета", - отметили в пресс-службе.

Также задержан рейс "Аэрофлота" SU-630 в Стамбул на 8:20 (вылет в 12:20).

"Победа"

Отмена:

DP-404 в Москву на 6:35

Также задержан рейс DP-340 в Сочи на 6:10 (вылет в 12:55)

Напомним, что со вчерашнего вечера и сегодня ночью мэр Москвы Сергей Собянин публикует в своем Telegram-канале информацию об атаке беспилотников на столицу. Всего со вчерашнего вечера силами Минобороны РФ была отражена атака 17 беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.