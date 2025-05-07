В пермском аэропорту "Большое Савино" массовые отмены рейсов

В пермском аэропорту "Большое Савино" массовые отмены рейсов, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно данным онлайн-табло, отменены пять рейсов в Москву - один рейс авиакомпании "Победа", должен был вылететь еще накануне, в 23.20, однако рейс был перенесен на 7 мая, 07.55, также отменены два утренних рейса "Победы" в Москву и два рейса "Аэрофлота".

Один рейс "Аэрофлота" задерживается. Вылет должен был состояться в 06.00, планируется в 16.00.

Также отменен рейс в Сочи. Он должен был состояться в 05.50, потом вылет планировался в 09.30.

Задержан вылет в Ереван. Время вылета перенесено с 20.10 до 02.00.

Ранее из-за атаки БПЛА закрывали аэропорты Сочи, Москвы и Казани. В Сочи, Шереметьево и Внуково ограничения позже были сняты.