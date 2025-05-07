Ритейл просит ограничить скидки маркетплейсов до 10%

В России федеральные торговые сети просят кабмин РФ ограничить возможности маркетплейсов устанавливать крупные скидки на товары.

В настоящее время с целью привлечения покупателей чтобы онлайн-магазины за свой счет предлагают дисконт в 30–50% от цены, которую устанавливает сам продавец. Данная ситуация не нравится офлайн-торговле: ритейл уверен, что их онлайн-конкуренты демпингуют, переманивают покупателей и тем самым вытесняют их с рынка.

Ассоциация компаний розничной торговли предложила правительству закрепить в законопроекте "О платформенной экономике" следующую норму: маркетплейсы не смогут инвестировать в цену товаров более 10% от своего годового оборота. По словам экспертов, в этом случае и средние скидки в онлайне уменьшатся до тех же 10%, сообщают "Известия".

Ранее представители малого и среднего предпринимательства предложили возложить обязанность по оплате расходов за возврат купленных на маркетплейсах товаров надлежащего качества на покупателей.