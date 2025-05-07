Дугин: Путин унаследовал Россию как вагонетку

Российский президент Владимир Путин 25 лет назад унаследовал РФ как вагонетку, несущуюся в бездну.

Как заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин, он смог остановить это движение и поставить страну на "другие рельсы". По его словам, глава государства как настоящий спаситель начал останавливать деградационные процессы в стране и постепенно укреплять суверенитет - "фактически заталкивать эту вагонетку тяжелейшую наверх".

"Это невероятный подвиг, просто невероятный. Он унаследовал страну, которая улетела в пропасть, а сейчас он правит страной, которая, наоборот, пусть и медленно, пусть с большим трудом, но движется к расцвету, движется к победе, движется к укреплению собственного суверенитета и движется на пути к величию", - отметил Дугин, сообщает РИА "Новости".