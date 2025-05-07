07 Мая 2025
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Наука и техника В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме предложили распространить льготную ипотеку на молодых ученых

Льготное ипотечное кредитование предложено распространить на молодых ученых.

С соответствующей просьбой к главе правительства Михаилу Мишустину обратился глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, программа обеспечивает возможность получения ипотеки в размере до 9 млн рублей по ставке 6% с первоначальным взносом 20%. Речь идет о россиянах, занимающих должности научных работников в научных организациях, учредителем которых является правительство РФ или федеральный орган исполнительной власти, а также научно-педагогических работниках в образовательных учреждениях высшего образования с аналогичным учредителем.

Депутат указал, что каждый молодой ученый должен быть уверен, что в России у него есть перспективы и комфортные условия для работы и проживания. По его словам, кабмину РФ предлагается распространить льготную ипотеку на эту важнейшую категорию граждан. Государство должно мотивировать молодежь идти в науку. А для этого нужны понятные перспективы на будущее, отметил парламентарий, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что Госдума просит дать врачам льготную ипотеку.

Теги: Госдума, ипотека, ученые


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Ранее 04.04.2025 10:12 Мск Госдума просит дать врачам льготную ипотеку

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