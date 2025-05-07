Индия начала операцию "Синдур" против Пакистана

Индия наносит ракетные удары по Котли, Бахвалпуру и Музаффарабаду в спорном районе Кашмир.

Нью-Дели объявил о начале операции "Синдур". Используются баллистические ракеты. В официальном заявлении Вооруженных силы Индии сказано, что наносятся точечный удар по лагерям террористов. Утверждается, что ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям.

ПВО Пакистана сбила индийский истребитель в небе над линией соприкосновения. В небе — многочисленные бои, по всей границе слышны перестрелки и разрывы снарядов.

В общей сложности атаке подверглись девять объектов.

Авиакомпании России на этом фоне меняют направление самолётов из Москвы в Индию, Таиланд, Шри-Ланку, Мальдивы, Сейшелы и обратно. Рейсы полетят по альтернативному маршруту в обход закрытого неба над Пакистаном и Индией, сообщает Mash.