Главреды уральских СМИ встретились с Артемом Жогой. Разговор был неформальный.

Накануне уральский полпред Президента Артем Жога встретился с руководителями и главными редакторами уральских СМИ. В формате беседы за чашкой чая полпред живо и как-то по-человечески отвечал на вопросы, высказывал свою точку зрения на те или иные актуальные темы, обозначенные топами уральской журналистики.

Проблематика оказалась весьма разнообразной: от чипирования домашних животных и упорядочения кикшеринга до войны условного Запада с нашей Родиной и перспектив карьеры самого полпреда.

Первый вопрос последовал от Накануне.RU - как Артем Жога сейчас оценивает институт полпредов, которому 13 мая 2025 года исполнится в России 25 лет.

Артем Жога рассказал, что не так давно он о федеральных округах и, соответственно, функциях полпредств мало, что знал. Если вспомнить биографию уральского полпреда, который, как известно, прошел боевой путь на Донбассе, ответ вполне логичен. А с высоты уже собственного опыта работы в качестве полпреда Президента, оценивает институт как не только необходимый, но и эффективный.





"В работе всех органов власти для достижения успеха крайне важна координация. Полпредства - это весомый институт и весомый инструмент", - отметил Артем Жога.

Как пример привел опять же собственный опыт в координации, общем продвижении конкретных вопросов, в частности, в сфере работы предприятий оборонно-промышленного комплекса. Кстати, в ходе беседы полпред много раз подчеркивал, что считает личное общение, умение выстроить рабочий диалог - одним из самых эффективных инструментов и решения возникающих проблем, и продвижения проектов.

Отвечая на вопрос о кадрах для промышленности, полномочный представитель Президента как раз на примере предприятий ОПК рассказал о совместной работе региональных властей, бизнес-структур и учреждений образования по подготовке специалистов для предприятий, которую активно координирует аппарат уральского полпредства.

"Главная проблема промышленности сегодня - это кадры. А наши дети все еще считают не престижным делом работу на производстве, но здесь постепенно ситуация меняется", - сказал Артем Жога.

Значительная часть встречи была посвящена вопросам, связанным с помощью бойцам СВО, социализации возвращающихся с театра боевых действий ветеранов, патриотическому воспитанию и, конечно, Дню Победы.

Уральский полпред высоко оценил работу всех филиалов фонда "Защитники Отечества" регионов УрФО, системы поддержки, которые созданы в субъектах РФ, входящих в уральский округ, назвал уникальными и подчеркнул, что эта работа продолжается и будет развиваться. Отдельно коснулся темы объединения усилий общественников, ОНФ и властных структур в создании базы, организации работы по поиску информации о без вести пропавших. Артем Жога считает это направление важным.

"Нет ничего хуже неизвестности", - подчеркнул полпред.

Когда речь зашла о работе волонтерских организаций уральский полпред очень уважительно поделился с аудиторией своими личными впечатлениями от общения с этими неравнодушными людьми. И крайне удивил уральских главредов информацией, что III патриотический форум пройдет в июне в здании Ельцин-центра в Екатеринбурге.

Реплика из зала: "А почему там?", полпреда не впечатлила. "А почему нет?", - ответил он вопросом на вопрос. И добавил, что площадка большая, вполне удобная для проведения таких мероприятий, а то, что управлялась, как выразился полпред, либеральными руководителями, так это в нынешние времена форуму не помешает.

Артем Жога, кстати, с юмором припомнил, как буквально сразу по его прибытии на Урал ему уральские СМИ приписывали самые невероятные высказывания о Ельцин-центре, которые он вообще-то и не произносил, и даже не думал.

Еще один. если не упрек, то обращение к работе уральских СМИ, полпред обозначил в ответе на вопрос по теме межнационального согласия в обществе и проблеме миграции. Артем Жога подчеркнул, что Россия всегда была страной многонациональной, в которой веками жили и работали вместе люди самых разных национальностей и вероисповеданий. И мирно жили и живут. А в периоды "обострения" с так называемым коллективным Западом, когда он особые усилия прилагает к развалу России, как в ответ на движения некой дирижерской палочки, и происходит подогрев общественного резонанса по поводу якобы межнациональных разногласий через СМИ. Полпред считает, что это совсем не случайные совпадения, когда даже бытовые конфликты освещаются через призму национальных акцентов.

Аппелируя опять же к собственному жизненному опыту, Артем Жога высказал твердую уверенность, что раздувание межнациональных конфликтов всегда идет по уже не раз отработанному сценарию западных спецслужб, как это была на Украине. Уральский полпред уверен, что так называемая война с Западом точно не закончится даже после завершения военных действий, ибо это цивилизационный, веками идущий конфликт.

При этом, Артем Жога подчеркнул, что всегда надо точно разделять кампании по разжиганию межнациональной розни и реальные проблемы в миграционной политике, которые надо решать. И прежде всего на законодательном уровне.

Любопытно было услышать мнение уральского полпреда по актуальным сейчас в обществе, активно обсуждаемым резонансным темам, как принято говорить, бытового уровня.

О ситуации с кикшерингом полпред высказался в том духе, что прогресс, результатом которого стало широкое распространение самокатов в городах страны неизбежным, остановить нельзя, а вот законодательно навести порядок в вопросе необходимо. Причем, как со стороны прокатчиков, так и со стороны потребителей этих услуг. Он акцентировал, что тут просто необходимо формировать культуру вождения этими средствами индивидуальной мобильности.





Кстати, аналогичную мысль Артем Жога высказал и когда поинтересовались его мнением относительно идеи чипирования всех собак. Полпред считает, что необходимо продвигать законодательно создание системы ответственности хозяев четвероногих еще на этапе их приобретения, нужно ужесточать правила для будущих хозяев животных. Ведь проблема не в самой собаке, которая становится агрессивной угрозой для окружающих, а в хозяине, который бросил на произвол судьбы пса или его мать.

Понятно, что уральские главреды просто не могли не спросить Артема Жогу о том, какие за полгода его работы личные впечатления у него сложились о регионах, входящих в УрФО.

Полпред в каждом из шести субъектов нашел характерные позитивные черты и детали, а в целом вдруг рассказал, что недавно поймал себя на мысли, возвращаясь из командировок за пределы УрФО, он чувствует себя дома.

"Главное, это доброта и радушие наших людей", - улыбнулся полпред, суммируя свои впечатления.

При этом, отвечая на вопрос о перспективах своей карьеры, Артем Жога, естественно, ответил: "Как Президент решит". И четко подчеркнул: "Я - солдат. И буду работать там, где поставит мне задачи Верховный главнокомандующий".

Поскольку встреча проходила накануне 9 мая, то. конечно, вопрос о том, что для полпреда значит День Победы и станет ли он участником шествия "Бессмертного полка" был предсказуем.

"У меня дед прошел всю войну. Мы с ним по фронтовой специальности оказались коллеги. Я же тоже начинал в разведке", - рассказал Артем Жога.

И отдельно коснулся необходимости создавать, выстраивать систему патриотического воспитания как одной из первоочередных задач сейчас. Наверстывать упущенное в 90-ые годы. Кстати, как поделился полпред, его семья была читающей, любимый писатель Артема Жоги - Валентин Пикуль.

И сообщил, что 9 мая он встретит на Урале, обязательно будет участвовать в шествии "Бессмертного полка". А День Победы для него и его семьи, как и для всех сограждан самый главный праздник.