В РФ за вечер сбили 57 дронов ВСУ

Российские средства ПВО вечером 6 мая сбили 57 беспилотников Вооруженных сил Украины.

По данным Минобороны РФ, перехвачены беспилотные летательные аппараты самолетного типа: 31 — над территорией Брянской области, 14 — над территорией Курской области, семь — над территорией Орловской области, два — над территорией Калужской области, два — над территорией Рязанской области и один — над территорией Республики Крым.

Прошлой ночью над территорией России уничтожили 105 дронов, из них 19 пытались атаковать Москву.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники вряд ли будут атаковать Москву в День Победы, хотя последние дни попытки ударов по столичному региону нарастали.