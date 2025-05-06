Около 9,9 тысяч иностранных наемников воюют за ВСУ

Около 9,9 тыс. иностранных наемников принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете".

"К настоящему времени установлено, что на стороне ВСУ в боевых действиях принимает участие не менее 9,9 тыс. наемников. В отношении 902 таких лиц вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Наибольшее количество наемников из Грузии, Великобритании, США, иных европейских стран и стран Латинской Америки", - приводит издание его слова.

Бастрыкин сообщил, что в настоящий момент вынесено 406 обвинительных приговоров в отношении 545 украинских военнослужащих и наемников. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроками от шести до 30 лет, 62 осужденных приговорены к пожизненному лишению свободы.