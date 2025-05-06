Шествие "Бессмертного полка" уже прошло в более 30 странах мира

Шествия акции "Бессмертный полк" уже проведены более чем в 30 странах мира, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что в некоторых городах шествие состоялось впервые после длительного перерыва, который был вызван пандемией, а затем проявлением русофобии. Захарова привела в пример южнокорейский Пусан, где шествие "Бессмертного полка" прошло впервые с 2019 года, пишет РИА Новости.

Как сообщалось, в России в этом году 43 региона проведут шествие "Бессмертного полка" оффлайн, как и было изначально задумано организаторами. Остальные заявили о проведении акции онлайн в целях безопасности. Отказаться от массовых уличных шествий решили в регионах европейской части страны, где периодически происходят атаки беспилотников.