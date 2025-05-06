06 Мая 2025
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Роспотребнадзор предупреждает свердловчан о риске отравиться первыми грабами

Свердловское управление Роспотребнадзора обращается к жителям региона с предупреждением о первых грибах, которые уже во всю собирают уральцы. Погода и время сбора имеют большое значение, так как при разных условиях есть риск забрать домой ядовитый гриб.

Причиной стали публикации свердловчан в социальных сетях, где те делятся фотографиями "улова" сморчков. Однако эта группа грибов содержит гельвелловую кислоту, разрушающую кровяные тельца (гемоглобин) и печень.

"Строчок гигантский — это условно съедобный гриб, строчок обыкновенный содержит гиромитрин, который может привести к тяжелому отравлению со смертельным исходом. Содержание яда колеблется в зависимости от погоды, времени сбора. Отравление может не наступить, если строчки и сморчки правильно приготовлены", — предупреждают в Управлении.

В первую очередь рекомендуется отварить очищенные и промытые грибы в течение 10-20 минут. Отвар, куда ушел весь яд нужно вылить, после чего повторить процедуру кипячения. Отваренные грибы необходимо отжать и уже только после этого жарить или варить из них суп. При этом, такие "обезвреженные" грибы не рекомендуется есть в большой количестве — не более 200 г. в день.

Отравление даст о себе знать через 6-10 часов. Человек чувствует слабость, боль в поджелудочной области, тошноту, начинает рвота с примесью желчи, изредка поносы. При тяжелом течении на второй день появляются признаки желтухи, наблюдается увеличение печени и селезенки, сильные головные боли, потеря сознания, оцепенение, судороги.

При первых признаках отравления необходимо сразу вызывать "скорую помощь". До ее прихода рекомендован постельный режим и обильное питье в виде холодной воды или холодного крепкого чая. Также может помочь активированный уголь.

Теги: Роспотребнадзор, отравление, грибы


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