Запорожская АЭС заработает по стандартам атомной отрасли России

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко провел на Запорожской АЭС (ЗАЭС) совещание, посвященное вопросам эксплуатации станции. Основная задача – подготовить станцию к работе в режиме генерации в соответствии со всеми нормами и регламентами атомной отрасли России.

Сейчас все шесть блоков ЗАЭС, как и прежде, находятся в состоянии "холодный останов". В 2025-ом необходимо получить лицензию на эксплуатацию блока № 1 в соответствии с требованиями российского законодательства. Потом – и на остальные блоки.

Документы на продление лицензии переданы в Ростехнадзор, идут необходимые работы, сообщает пресс-служба станции.