Губернатор Филимонов вручил паспорта 14 юным вологжанам - отличникам учебы, искусства и спорта

Георгий Филимонов вручил паспорта 14 юным вологжанам - такой чести удостоились подростки со всего региона, которые достигли высоких результатов в спорте, учебе, науке, искусстве и других сферах.

"Я сердечно рад вас поприветствовать в преддверии главного праздника нашей страны. День Победы, по моему глубокому убеждению, является основной точкой сборки и консолидации всех сил нашей многонациональной, многоконфессиональной великой державы вокруг президента, истории, исторической памяти, патриотизма, правильного понимания истоков силы нашего могущества, нашего русского духа. В сплочении разных социокультурных общностей – наша уникальность, наша сила. И в этом ключе подчеркну, что Вологодская область – жемчужина нашего великого русского народа. Я искренне рад и горд именно сегодня вручать вам паспорта, которые знаменуют собой не просто документ, что само по себе очень важно, но и открытие врат в новый этап вашей взрослой, сознательной, яркой, интересной жизни", – обратился Георгий Филимонов к юным вологжанам.

Глава региона пожелал ребятам сохранять свою индивидуальность, оставаться верными себе и своей семье, уметь отстаивать право идти вперед и добиваться результата на любом поприще, смотреть правде в глаза и никогда не сомневаться в себе.

"Вы и есть то наследие, ради которого мы работаем, служим России. Самое главное, что у нас сейчас есть, – это наши дети. Они наше будущее, и уверен, что Вологодская область будет крепкой, сильной, яркой, динамично развивающейся и победоносной. Я хочу, чтобы вы это понимали и чувствовали поддержку ваших родных и близких, гордились вашими предками", – добавил Георгий Филимонов.

Губернатор Вологодской области также напомнил, что миссия областного правительства - создать новый каркас архитектуры будущего, главное место в котором предначертано молодому поколению. В этой связи приоритетная задача региональной власти – создать максимально комфортные условия для жизни и развития, чтобы молодежь хотела оставаться на Вологодчине, работать здесь, создавать семьи, заниматься спортом и достигать новых побед.