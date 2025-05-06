В США уволят генералов

Министр обороны США Пит Хегсет анонсировал сокращение представителей высшего командного состава армии страны.

Об этом говорится в служебной записке Хегсета. При этом исходное количество высших офицеров не указано, то есть понять, сколько именно таких офицеров останется в армии США, нельзя.

Ранее выяснилось, что Хегсет в начале второго президентского срока Дональда Трампа отдал приказ остановить поставки оружия Украине. Были остановлены рейсы с авиабаз в США и ОАЭ – всего 11 рейсов с артиллерийскими снарядами и другим оружием.