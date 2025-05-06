На Урале пенсионер получал пособие за умершую жену – суд встал на его сторону

На Среднем Урале суд разрешил 78-летнему пенсионеру не возвращать пособие, которое он получал за свою умершую супругу.

Как сообщили Накануне.RU в Асбестовском городском суде, с иском обратилось управление образования Асбестовского МО. В управлении заявили, что жена мужчины до выхода на пенсию была муниципальным служащим, в связи с чем получала доплату к пенсии. Ее муж несвоевременно сообщил о смерти супруги и некоторое время получал пособие за умершую жену, которое продолжало начисляться. Всего он получил более 100 тысяч рублей – эту сумму ведомство и просило с него взыскать.

Однако в ходе рассмотрения дела суд пришел к выводу, что несвоевременное извещение пенсионером об обстоятельствах, влекущих прекращение социальной выплаты, не свидетельствует о его недобросовестности. В удовлетворении требований было отказано, деньги пожилой уралец может не возвращать.

Решение пока не вступило в силу и еще может быть обжаловано.