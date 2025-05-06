В Пермском крае затоплено 72 приусадебных участка и один низководный мост

В Пермском крае затоплено 72 приусадебных участка и один низководный мост, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю.

По данным ведомства, затоплен мост в селе Моховое Кунгурского муниципального округа, 60 приусадебных участков в Чусовом, 12 приусадебных участков в Александровске.

За сутки освободились от воды семь приусадебных участков в деревне Качка Пермского муниципального округа, затопило 46 приусадебных участков в Чусовом.

Кратковременный подъем уровня воды в в частном секторе микрорайона Налимиха произошел вследствие размыва водопропускных систем на малом пруду. В зону затопления попало 8 приусадебных участков, жизнедеятельность населения не нарушена. В настоящее время уровень воды снизился, затопленные территории освобождены от воды.

В последующие двое суток в реках края Пермского ожидаются как подъемы, так и спады уровней воды. На отдельных участках рек подъемы могут быть интенсивные. Местами возможен выход воды на пойму. В реках Яйва, Чусовая, Усьва не исключена вероятность повышения уровней воды до отметок, при которых возможно возникновение опасного гидрологического явления.

Силы и средства РСЧС Пермского края готовы к оперативному реагированию на возникновение происшествий и ЧС, связанных с весенним половодьем.