В России проверено более 1300 танкеров, замечания выявлены на 230

В России после ЧП в Черном море проверено более 1300 танкеров, замечания выявлены на 230 судах. Об этом сообщил РИА Новости глава Минтранса РФ Роман Старовойт.

Министр заявил, что владельцам судов, на которых выявлены замечания технического состояния, установлен срок устранения несоответствий.

Старовойт также сообщил, что Ространснадзор проверил соблюдение законодательства по предотвращению и ликвидации загрязнения окружающей среды нефтепродуктами с судов. Вынесено 29 решений о приостановлении и прекращении лицензий.

Напомним, президент РФ Владимир Путин после крушения танкеров в Черном море поручил проверить состояние танкерного флота России. Минтранс сообщал, что Ространснадзор оценит соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при перевозках нефти и нефтепродуктов. Также планировалось, что ведомство проведет ревизию правил перевозки этих продуктов.

15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации, в результате чего из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. тонн мазута. В Краснодарском крае введен режим ЧС федерального характера. Ведутся работы по ликвидации последствий загрязнения акватории Черного моря. При этом регулярно происходят повторные выбросы мазута на берег.