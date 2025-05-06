Министр обороны США без ведома Трампа приостанавливал военную помощь Украине

Министр обороны США Пит Хегсет в начале второго президентского срока Дональда Трампа отдал приказ остановить поставки оружия Украине. Были остановлены рейсы с авиабаз в США и ОАЭ – всего 11 рейсов с артиллерийскими снарядами и другим оружием, пишет Reuters. По данным издания, приказ был отдан через неделю после вступления Трампа в должность. Причем президент США о нем не знал.

Reuters со ссылкой на данные Транспортного командования США сообщает, что в течение недели полеты были возобновлены. А жалобы от Киева на приостановку поставок вообще посыпались через несколько часов после первой задержки. Из тех же данных следует, что приказ Хегсета был устным и поступил после совещания у Трампа в Овальном кабинете 30 января. На этой встрече возникло предложение приостановить помощь Украине, но при этом Трамп никаких четких распоряжений не дал.