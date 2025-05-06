Заявки на бесплатное переобучение подали 15 тыс. человек - Минтруд

С начала года около 15 тыс. человек подали заявки на портале "Работа России" на бесплатное переобучение по нацпроекту "Кадры". Об этом накануне сообщил Минтруд.

Среди профессий, которые выбирают соискатели, самые популярные – это оператор станков с ЧПУ, специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем, водитель погрузчиков, монтажник строительных конструкций, слесарь-ремонтник. Сейчас по 360 направлениям подготовки представлено 1362 программы переобучения и повышения квалификации.

С 2025 года программа бесплатного обучения стала частью нового нацпроекта "Кадры". С 2019 года переобучение прошли около 1 млн человек, уровень трудоустройства составляет порядка 80%.

В России обостряется дефицит кадров во всех отраслях. В настоящее время он достиг 2,2 млн работников. Это вдвое больше, чем было в 2020 году. Впрочем, в реальности эта цифра может быть гораздо выше. Так, одних учителей на 600 тыс. меньше, чем ставок.