В России стали делать больше молока, сливочного масла и мороженого

В первом квартале 2025 г. в России выпущено более 1,5 млн т питьевого молока. Это на 3,7% больше, чем за такое же время 2024 г. Также выросло производство сливочного масла, мороженого.

По данным Минсельхоза, в январе – марте произведено 83,3 тыс. т сливочного масла (+4,3% к уровню прошлого года), 121,8 тыс. т творога (+2,5%), 124,9 тыс. т мороженого (+2,1%) и 202,1 тыс. т йогурта (+2,5%), 41,2 тыс. т сухих молока и сливок (+19,5%).

По словам генерального директора Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артёма Белова, рост выпуска молочной продукции связан в том числе с повышением спроса на фоне роста реальных располагаемых доходов населения. Представители отрасли ожидают к концу 2025 г. более интенсивных темпов прироста спроса и, соответственно, объемов выпуска готовой продукции.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников объяснил, почему в России растут цены. По его мнению, не все отрасли оказались готовы к росту спроса, и это выражается в том числе в росте цен.

"То есть значительная часть инфляции вызвана структурными изменениями потребления", - сказал Решетников.

Подорожание молочной продукции, в первую очередь масла, вызвано тем, что у людей с ростом доходов поменялась структура потребления: они стали покупать больше сыров и масла, но нужный для этого объём сырого молока пока ограничен.

"То же самое мы видим в туризме. Рост спроса на путешествия внутри страны всё ещё не соответствует имеющимся возможностям. Плюс у нас всё ещё закрыта для полётов значимая часть наших южных территорий, в первую очередь Крым и частично побережье Краснодарского края", - говорит министр.